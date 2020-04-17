وتطرق رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا الى فترة ثلاثة اسابيع من اجل استعداد الاندية بعد انتهاء الحجر الصحي في ايطاليا في الرابع من ايار/مايو المقبل، وقال الى احدى الاذاعات الايطالية "وبالتالي، نستطيع معاودة النشاط في اواخر ايار/مايو او مطلع حزيران/يونيو".

وكشف "ثمة فترة سيتم خلالها اجراء الفحوصات لضمان نتائج سلبية لجميع المشاركين في الاحداث. اذا جاءت جميع الفحوصات سلبية، فلا مشكلة في التباعد ولا في العدوى".

واوضح "آمل ان يتمكن كل فريق من خوض مبارياته على ملعبه، واذا لم يكن هذا الامر ممكنا، سنجد الحلول".

وتابع "انها لحظات معقدة لدولتنا، لاقتصادنا ولكرة القدم التي تعتبر من اهم الصناعات" مشيرا انه واثق من "ايجاد الطريق الصحيح".

وتابع منتقدا بعض الاصوات التي طالبت بإلغاء الدوري بقوله "هؤلاء لا يحبون كرة القدم ولا الايطاليين لأنهم يقطعون الأمل بالمستقبل وبالعودة".

وبحسب الصحف الايطالية فإن ناديي بريشيا وتورينو كانا من بين الاندية التي عارضت صراحة اكمال الدوري. فمدينة بريشيا هي من أكثر المدن التي اصابها فيروس كورونا المستجد الذي حصد 23 الف شخص في ايطاليا.

وتوقف نشاط الدوري المحلي في إبطاليا منذ التاسع من آذار/مارس نتيجة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لاسيما في شمال البلاد.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.