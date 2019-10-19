حقق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية فوزه السابع في ثماني مباريات واحتفظ بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم، بعد فوزه السبت على ضيفه بولونيا 2-1.

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده الى 22 نقطة من أصل 24 ممكنة، وذلك بعد انتزاعه الصدارة من انتر بفوزه عليه 2-1 في المرحلة السابقة، في افضل استعداد قبل استحقاقه الاوروبي على أرضه أيضاً أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وابتعد يوفنتوس اربع نقاط عن وصيفه إنتر الذي يحل الاحد ضيفا على ساسوولو، قبل أن يواجه بدوره في استحقاقه الاوروبي بوروسيا دورتموند الالماني.

وبعد كرة مشتركة بين البرازيلي اليكس ساندرو والفرنسي ادريان رابيو، أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تسديدة قوية في زاوية ارضية ضيقة منحت "السيدة العجوز" التقدم (19).

لكن بولونيا عادل سريعا بتسديدة نصف طائرة من قلب الدفاع البرازيلي دانيلو سكنت الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس المخضرم جيجي بوفون (26).

لكن مع انطلاق الشوط الثاني، استعاد صانع الالعاب البوسني ميراليم بيانيتش تقدم "بيانكونيري" بعد معمعة وخطأ بالتشتيت من دفاع بولونيا (54).

وقبل انتهاء المباراة، كاد البارغوياني فيدريكو سانتاندر يعادل برأسية ارتدت من العارضة ثم انقذها بوفون من المحاولة الثانية ليطلق الحكم صافرته.