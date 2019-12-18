بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم سمبدوريا ويتصدر مؤقتا

وسجل جانلوكا كابراري (35) لسمبدوريا فيما أحرز كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (19) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (45) هدفي يوفنتوس.

ورفع الـ"بيانكونيري رصيده إلى 42 نقطة لتكون الفرصة متاحة أمامه لإنهاء عام 2019 متصدرا في حال عدم فوز غريمه إنتر ميلان الثاني (39 نقطة) على ضيفه جنوى السبت، فيما تجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وشارك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (41 عاما) للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة الأساسية، مع استمرار إصابة الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني، ما أضاف إلى رصيد أرقامه القياسية رقمين جديدين لتخليد ذكراه في تاريخ كرة القدم الإيطالية.

وعادل بوفون الرقم القياسي لقائد ميلان السابق باولو مالديني بعدد المباريات التي خاضها لاعب في الـ"سيري أ" (647 مباراة)، كما أصبح الأكثر تمثيلا ليوفنتوس في الدرجة الأولى (479 مباراة) متخطيا بذلك الرقم القياسي السابق لأسطورة الفريق المهاجم أليساندرو دل بييرو (478 مباراة)، علما أن الحارس التاريخي بدأ مسيرته مع بارما وخاض معه 168 مباراة، كما خاض 17 مباراة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الماضي.

وبالنسبة لمدرب "السيدة العجوز" ماوريتسيو ساري فقد حقق فوزه المئوي في الدوري الإيطالي مع كافة الفرق التي أشرف عليها.

وأراح ساري الهولندي ماتيس دي ليخت والألماني إيمري جان، مفضلاً عليهما التركي ميري ديميريل والفرنسي أدريان رابيو، علما أن شائعات كثيرة تحاك حول إمكانية انتقال الألماني لفريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

وافتتح يوفنتوس التسجيل من أول فرصة حقيقة، بعد تمريرة عرضية من البرازيلي أليكس ساندرو لديبالا الذي استقبل الكرة بتسديدة "على الطاير" قوية في المرمى (19).

وعادل سمبدوريا النتيجة بعد خطأ مزدوج من ساندرو في التشتيت لتصل الكرة لكابراري فسددها على يمين بوفون (35).

وعوّض ساندرو خطأه بتمريرة حاسمة إلى رونالدو الذي أبى أن ينتهي الشوط الأول دون أن يضع بصمته، بعدما "طار" في الهواء وتابع الكرة برأسه في الزاوية العكسية لحارس يوفنتوس السابق إميل أوديرو (45).

ورفع حكم المباراة جيانلوكا روكي البطاقة الصفراء الثانية بوجه كابراري بعد خطأ اقترفه على ديميريل (90+2)، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.