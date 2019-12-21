ونشر النادي الإيطالي بيانا جاء فيه "يأتي قرار النادي بعد تحليل طويل وعميق للأداء والنتائج التي حققها الفريق".

وتابع "الهدف من اتخاذ هذا المنعطف الإيجابي الفوري والحاجة للذهاب إلى الملعب في المباريات المقبلة مع عنصر الصفاء والرغبة الملحة، دفعت إدارة النادي إلى اتخاذ قرار إعفاء المدرب من مهامه".

وشدد فيورنتينا على أن هوية المدرب الجديد ستعلن "في الأيام المقبلة".

وتأتي هذه الاقالة بعد الخسارة التي تعرض لها فيورنتينا في عقر داره أمام روما 1-4 في المرحلة 17 من الـ "سيري أ"، وبعد سلسلة من النتائج السيئة حيث لم يتمكن النادي من حصد سوى نقطتين في مبارياته السبع الأخيرة، كما تعرض لثمانية هزائم منذ بداية الموسم الحالي ما جعله يتراجع للمركز 14 المؤقت برصيد 17 نقطة.

وكان مونتيلا (45 عاما) عاد للإشراف على فيورنتينا في نيسان/ أبريل الماضي، بعد محطة اولى بين عامي 2012 و2015، وساهم في إبقائه في دوري الأضواء، علما أن المهاجم الايطالي الدولي السابق خاض العديد من التجارب التدريبية المتواضعة مع كل من سمبدوريا وميلان وإشبيلية الإسباني.

