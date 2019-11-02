وسجّل نيكولو زانيولو (19) والفرنسي جوردان فيريتو (55 من ركلة جزاء) لروما، مقابل هدف البولندي أركاديوش ميليك لنابولي (72).

ورفع روما رصيده إلى 22 وأصبح ثالثاً مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد نابولي عند 18 نقطة في المركز السابع، في انتظار استكمال مباريات المرحلة.

وشهدت المباراة منذ انطلاقها تنافسا وندية كبيرين بين الفريقين لاسيما أن كليهما يطمح لتحسين مركزه، وحفلت بالهجمات والهجمات المضادة.

وافتتح زانيولو التسجيل لفريقه من تسديدة قوية بيسراه من على خط منطقة الجزاء في سقف المرمى مستثمراً تمريرة عرضية من سبينازولا.

واحتسب الحكم جانلوكا روكي ركلة جزاء لمصلحة روما بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" جراء لمسة يد على الإسباني خوسية كاييخون، لكن الحارس أليكس ميريت تصدى بنجاح لمحاولة الصربي ألكسندر كولاروف (26).

وحلت العارضة ومن بعدها القائم الأيمن مكان حارس روما الاسباني باو لوبيز بالتصدي لتسديدات لاعبي نابولي، وأنقذته من هدفين محققين في ظرف ثوانٍ، بدأها ميليك برأسية من مسافة قريبة اصطدمت بالعارضة لتصل إلى مواطنه البولندي زيلينسكي الذي رفض القائم السماح لتسديدته بهز الشباك (41).

وحصل روما على ركلة جزاء ثانية من لمسة يد أيضاً لكن هذه المرة على ماريو روي، انبرى لها فيريتو وسددها بنجاح في سقف المرمى (55).

وتوقفت المباراة لنحو دقيقتين في منتصف الشوط الثاني لما بدا أنها صيحات عنصرية من جماهير "الذئاب" بحق لاعب نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي، ما دفع بقائد روما البوسني إدين دجيكو للطلب من المشجعين الكف عن ذلك.

وقلص ميليك الفارق إلى 1-2 من تسديدة يسارية من داخل المربع الصغير بعد تمريرة من البديل المكسيكي هرفينغ لوزانو (72).

وكاد فيريتو أن ينهي آمال نابولي بتسجيله الهدف الثالث بعد تسديدة من خارج المنطقة بيمناه لكن الحارس ميريت أنقذها ببراعة (77).

وحفلت الدقائق الأخيرة التي تلت الهدف بالخشونة، ما اضطر الحكم الى رفع بطاقته الصفراء أكثر من مرة. ونال التركي يلديريم جتين مدافع روما حصة الأسد من الانذارات، إذ رفع الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بعد إنذارين في الدقيقتين 90+3 و90+5.





