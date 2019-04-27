

وحسم روما نتيجة المباراة بهدفين مبكرين سجلهما الأرجنتينيان فيديريكو فاثيو (5) وخافيير باستوري (8)، قبل أن يضيف المدافع الصربي ألكسندر كولاروف الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وهو الفوز الثالث لروما في مبارياته الخمس الأخيرة فعزز حظوظه في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفع روما رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين أمام أتالانتا وميلان اللذين يلتقيان مع أودينيزي الإثنين في ختام المرحلة وتورينو الأحد على التوالي، فيما تجمد رصيد كالياري عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وخطا بولونيا خطوة كبيرة نحو البقاء بفوزه الثمين على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لروبرتو سوريانو (52) وريكاردو اورسوليني (83) ونيكولا سانسوني (90+5) مقابل هدف للكرواتي ماركو باياتش (17).

وصعد بولونيا إلى المركز الرابع عشر مؤقتا برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط أمام إمبولي الثامن عشر.

ويلعب الأحد أيضا فروزينوني مع نابولي، وكييفو مع بارما، وسبال مع جنوى، وسمبدوريا مع لاتسيو، والإثنين أيضا فيورنتينا مع ساسوولو.



