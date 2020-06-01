جدول ومواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ونشرت الرابطة الإثنين الجدول الكامل للفترة المتبقية من موسم 2019-2020، والتي ستمتد بين 20 حزيران/يونيو والثاني من آب/أغسطس.

وتتبقى 12 مرحلة كاملة من "سيري أ"، إضافة الى أربع مباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

وستكون البداية مع هذه المباريات الأربع، وأولها تورينو وضيفه بارما عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينيتش) في 20 حزيران/يونيو، وتليها في اليوم نفسه مباراة هيلاس فيرونا وكالياري.

وفي اليوم التالي، يقام لقاء أتالانتا وساسوولو، وبعده إنتر-سمبدوريا، في المواقيت نفسها.

أما المرحلة السابعة والعشرين، وهي أول مرحلة كاملة بعد العودة، فستقام بين 22 حزيران/يونيو و24 منه.

وستتوزع المراحل بمعدل اثنتين أسبوعيا، من أجل إتمام المباريات الـ124 المتبقية خلال 44 يوما.

في المقابل، لم تحدد السلطات الرياضية بعد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة كأس إيطاليا، والتي سبق لوزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أن أبدى رغبته في ان تستكمل قبل انطلاق مباريات الدوري.

وبلغت المسابقة إياب الدور نصف النهائي، والذي يجمع بين نابولي وإنتر ميلان (فاز الأول ذهابا بهدف نظيف)، ويوفنتوس وميلان (تعادلا 1-1).

وبحسب التقارير، قد تقام مباراتا الدور نصف النهائي في 12 و13 حزيران/يونيو، أو 13 و14 منه، على ان تقام المباراة النهائية في 17.

وعمدت رابطة الدوري الى تعديل المواقيت المعتادة لإقامة المباريات من أجل التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وستقام غالبية المباريات عند الساعة 19:30 او 21:45 بالتوقيت المحلي، بينما ستقام عشر مباريات فقط عند الساعة 17:15.



ويتصدر يوفنتوس الباحث عن لقبه التاسع توالياً في الدوري، الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو، بينما يحتل إنتر المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن المتصدر، علماً بأنه خاض مباراة أقل هذا الموسم.

وسيخوض فريق "السيدة العجوز" بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري، مباراته الأولى الإثنين 22 حزيران/يونيو بالحلول ضيفاً على بولونيا العاشر، بينما يحل لاتسيو بعد ذلك بيومين ضيفاً على أتالانتا (الرابع حالياً).

وتوقفت منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ التاسع من آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 33500 شخص في البلاد.

وفي حين أن مباريات العودة ستكون من دون جمهور، أعرب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا عن أمله في ان يتمكن عدد محدود من المشجعين من الحضور في المراحل اللاحقة.

وقال غرافينا في تصريحات إذاعية "مشجعون في الملاعب؟ أمنيتي من القلب هي رؤية حضور محدود لهم في نهاية البطولة".

واستغرب "إنه في ملاعب تتسع لستين أو ثمانين ألف متفرج، لا مكان لوجود حد أدنى من المشجعين القادرين على حضور المباراة مع كل الاجراءات الوقائية الضرورية"، مقراً بأنه "من السابق لأوانه اليوم (السماح للمشجعين بالحضور)، لكن مع استئناف البطولة، قد يكون ثمة بصيص أمل لبلادنا".