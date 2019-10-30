وجاءت المباراة حماسية على ملعب "سان باولو"، خصوصا في دقائقها الأخيرة، فرفع الضيوف رصيدهم إلى 21 نقطة في المركز الثالث، فيما تعادل نابولي للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.

وافتتح قلب الدفاع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش التسجيل لنابولي بكرة رأسية بعد عرضية من الاسباني خوسيه كايخون (16).

وتطاول السويسري ريمو فرويلر لتمريرة متفوقا على السنغالي كاليدو كوليبالي، فأطلق تسديدة أرضية مرت بين قدمي الحارس أليكس ميريت معادلا الأرقام (41).

ومن ضربة حرة يسارية لأركايدوش ميليك ارتدت كرة البولندي من زاوية العارضة (68).

لكن ميليك انسل وراء الدفاع كاسرا مصيدة التسلل، فتخطى الحارس المندفع خارج منطقة الجزاء مسددا في المرمى الخالي (71).

كسر بعدها السلوفيني يوسيب إيليتشيتش مصيدة التسلل فانفرد لاعب الوسط الهجومي بالحارس وعاجله بتسديدة جميلة في أعلى الزاوية اليمنى (86)، ليحتج لاعبو نابولي وجهازه الفني على قرار الحكم لعدم احتسابه ركلة جزاء، فطرد مدرب الفريق الجنوبي كارلو أنشيلوتي.

وكاد إيليتشيتش يخطف هدف الفوز من مسافة قريبة بعد مجهود فردي على الجهة اليسرة للبديل الكولومبي لويس موريال (90+1).

