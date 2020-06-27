وساهم ستيفانو سابيلي بهدفي بريشيا المبكرين، الاول لالفريدو دوناروما مسجلا هدفه الثاني في مباراتين (10)، والثاني لاليساندرو سيمبريني الذي سجل بعد ثلاث دقائق هدفه الأول في الدوري.

لكن جنوى ردّ بركلتي جزاء، الأولى حصل عليها المدافع الارجنتيني كريستيان روميرو المعار من يوفنتوس، بعد احتكاك مع اليافع أندريا بابيتي (17 عاماً).

وسجل الإسباني اياغو فالكي الركلة الأولى (38)، واندريا بينامونتي الثانية بعد لمسة يد على دانييلي ديسينا (69).

وتقدم جنوى السابع عشر نقطة عن منطقة الهبوط، أمام ليتشي الذي سقط برباعية الجمعة امام يوفنتوس حامل اللقب في آخر مواسم والمتصدر.

ويتساوى بريشيا في المركز الاخير (18 نقطة) مع سبال الذي يسافر الاحد لمواجهة نابولي.

ويغيب عن بريشيا مهاجمه المشاغب ماريو بالوتيلي لأسباب سلوكية، وهو حقق أربعة انتصارات فقط هذا الموسم آخرها في 14 كانون الأول/ديسمبر.

وحقق كالياري الذي يشرف عليه الحارس الدولي السابق والتر زينغا، فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه تورينو 4-2، وأصبح تاسعاً بفارق نقطة عن ميلان العريق الذي يستضيف روما الأحد.

سجل للفائز الاوروغوياني ناهيتان نانديز (12)، جيوفاني سيميوني (17)، البلجيكي راديا ناينغولان العائد من إصابة (46) والبرازيلي جواو بيدرو (68 من ركلة جزاء)، ولتورينو صاحب المركز الرابع عشر البرازيلي غليسون بريمر (60) وأندريا بيلوتي (66).