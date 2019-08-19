ماريو وقع مع بريشيا عقدا لموسم واحد يتجدد تلقائياً في حال عدم النزول إلى الدرجة الثانية. ليعود بذلك بالوتيلي إلى إيطاليا بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الفرنسي رفقة نيس ومارسيليا، لعب خلالها ثماني وثمانين مباراة سجل خلالها 51.

