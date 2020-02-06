النادي الإيطالي نشر بيانا على موقعه الرسمي، أكد فيه أن لوبيز المدرب السابق لفـرق كالياري،باليرمو وبولونيا في إيطاليا، وبينيارول الأوروغواياني تسلم مقاليد تدريب الفريق الأول دون الكشف عن مدة التعاقد.يذكر أن بريشا يحتل المركز قبل الأخير للدوري الإيطالي بخمس عشرة نقطة.

