بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة من قبل beIN SPORTS February 27, 2021 19:44 0:37 دقيقة فشل بارما في اقتلاع نقاط غالية في طريقه نحو الابتعاد عن منطقة الهبوط فتعادل اليوم الجمعة مع مضيفه سبيزيا 2-2 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي بارما -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية 3:30 دقيقة برشلونة يحسم مواجهة القمّة أمام إشبيلية 0:50 دقيقة مواجهات مرتقبة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 3:31 دقيقة سيتي يتخطى وست هام بصعوبة ويتابع سلسلة انتصاراته 0:46 دقيقة دورانت يغيب عن مباراة كل النجوم 0:48 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2020 - 2021 0:44 دقيقة باريزي يحذّر ميلان من مواجهة الـ"يونايتد"