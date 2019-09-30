واحتاج أصحاب الأرض إلى أقل من دقيقتين لافتتاح التسجيل، بعدما دخل اللاعب الإيفواري جيرفينيو من الجهة اليسرى لمنطقة الضيوف ومررها عرضية إلى السويدي ديان كولوزفسكي الذي سددها بعيدا عن الحارس الدولي لمنتخب إيطاليا سيلفاتوري سيريغو في الدقيقة الثانية.

وعادل الأرجنتيني كريستيان إنسالدي الهارب من الرقابة برأسية على يمين الحارس مستثمراً العرضية التي مررها له زميله سيموني فيردي في الدقيقة 12.

وكاد فيردي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 لكن الحارس لويجي سيبي صد محاولته ببراعة وحوّلها إلى ركلة ركنية.

وأضاع جيرفينيو فرصة الهدف الثاني، بعدما احتسب الحكم فيديريكو لابينا ركلة جزاء لمصلحة بارما، بعد العودة إلى تقنية الفيديو ("في اي آر") إثر لمسة يد على البرازيلي بريمير الذي نال الانذار الثاني وبالتالي طرد من المباراة، لكن سيريغو صدها بنجاح (29).

وعاد الحكم مرة جديدة لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لمصلحة تورينو بعدما تدخل الفرنسي فانسان لوريني بالكوع على أندريا بيلوتي الذي سددها قوية عجز سيبي عن إيقافها قبل اختراقها لشباكه في الدقيقة 43.

وتقدم بيلوتي إلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف بالاشتراك مع كل من دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، والكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا).

وبينما كان الحكم يهم بإنهاء الشوط الأول، مرر كولوزفسكي الكرة بينية إلى الدنماركي أندرياس كورنيليوس الذي دخل إلى منطقة الجزاء وسدد بقوة بعيداً عن متناول سيريغو (45+3) لينهي الشوط الأول 2-2.

وبدأ الشوط الثاني بفرصتين لبارما خلال دقيقة واحدة، إذ صد سيرغيو تسديدة جيرفينيو، فيما تكفلت العارضة بإبعاد كرة البرازيلي هيرناني في الدقيقة 50.

ودفع تورينو المتراجع ثمن نقصه العددي وتعب لاعبيه، وكان جيرفينيو مرة جديدة هو صاحب الكلمة العليا، بعد تمريرة إلى داخل منطقة الجزاء للبديل سيموني زازا الذي لم ينجح بترويضها، لتتهادى أمام البديل روبيرتو إينغليزي الذي سدد في المرمى (88) محرزاً هدف الفوز 3-2.

ورفع بارما رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، خلف تورينو بفارق الأهداف.

