بارما يحرج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ! من قبل beIN SPORTS May 19, 2020 09:11 4:16 دقيقة أحرج نادي بارما كلاً من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري بعد عودته للتدريبات الجماعية بمركزه الرياضي، مطبقاً وبشكل دقيق لتفاصيل البروتوكول الطبي الذي ترفضه الأندية. فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة نيكولان: الخليفي ساهم في تطوير الدوري الفرنسي 4:16 دقيقة بارما يحرج الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ! 0:38 دقيقة دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا في طريقه للإلغاء 4:12 دقيقة رئيس تحرير فرانس فوتبول يفند أسباب اختيار الخليفي 3:58 دقيقة ليفركوزن يعزّر مركزه الخامس 0:58 دقيقة نادي هارتس يرفض قرار إلغاء الدوري الاسكتلندي 0:51 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يعتزم إلغاء دوري السيدات 0:54 دقيقة مدينة غلاسكو ستستضيف مباريات اليورو المؤجل 0:32 دقيقة هازار سعيدٌ بالتدرب مجددا ًمع زملائه 1:38 دقيقة الخليفي أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم