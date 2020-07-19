وافتتح الهولندي ستيفان دي فري التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 ثم أدرك ليوناردو سبينازولا التعادل لفريق روما في الدقيقة 46.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الأرميني هنريك مخيتريان من تسجيل هدف التقدم لذئاب العاصمة في الدقيقة 57 وفي آخر المواجهة تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

ويحتل إنتر مركز الوصافة بـ72 نقطة فيما يأتي روما في المركز الخامس بـ58 نقطة.

وأسدى روما خدمة إلى يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب عندما فرمل ضيفه ومطارده إنتر ميلان.

وكان روما صاحب الأفضلية في بداية المباراة لكن دون ترجمتها إلى هدف، فيما نجح انتر ميلان في افتتاح التسجيل من أول هجمة له حصل منها على ركلة ركنية نفذها الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز وتابعها دي فري برأسه قوية من مسافة قريبة على يمين الحارس الإسباني باو لوبيز (15).

ونجح روما في ادراك التعادل عبر سبينازولا الذي استغل تمريرة من الدولي البوسني إدين دزيكو فسددها قوية زاحفة تابعها دي فري بالخطأ داخل مرمى فريقه (45+1).

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (54).

ومنح مخيتاريان التقدم للمرة الاولى لروما عندما استغل دربكة أمام المرمى بعد محاولة لدزيكو داخل المنطقة فسدد الكرة قوية من مسافة قريبة (57).

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء عندما ركل سبينازولا المهاجم النيجيري البديل فيكتور موزيس داخل المنطقة عندما كان يحاول تشتيت الكرة، فنجح في تنفيذها البديل الآخر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على يمين الحارس باو لوبيز مدركاً التعادل (88).

وحرم روما إنتر ميلان من تحقيق فوزه الثالث على التوالي وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين يوفنتوس الذي يستضيف لاتسيو الرابع غداً الإثنين في ختام المرحلة.

وتقلص الفارق إلى خمس نقاط فقط وبات بإمكان فريق "السيدة العجوز" رفعه إلى ثماني نقاط قبل أربع مراحل من نهاية الموسم في حال حسمه القمّة أمام لاتسيو.

