وطلب المدعي الرياضي العام في القضية هوغو تاوشر من المحكمة تأجيل البت في القضية من أجل اعادة دراسته مجدداً.



يذكر أن المحكمة التي يشارك في جلستِها خمسةُ قضاة يُنتَظر أن يكون حكمها واحداً من ثلاثة خيارات، فإما تأكيد العقوبة ورفض الاستئناف، أو إلغاء العقوبة كاملة وإعادة النقاط لرصيد اليوفي، أما الاحتمال الأكثر ترجيحاً فهو قبولُ استئناف اليوفي وإعادةُ القضية للقاضي الرياضي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمراجعة حُكمِه الأول الذي أصدره منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية أنّ الحكم لن يصدر قبل يوم الخميس على الأقل مع وجود احتمال بإحالة القضية إلى محكمة أخرى.

وازدادت آمال يوفنتوس في استعادة النقاط التي خصمت منه مما يعني عودته إلى المنافسة جدياً على احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.