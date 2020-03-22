المجتمع الرياضي في إيطاليا يتكاتف من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا March 22, 2020 13:51 1:57 دقيقة ما يزال فيروس كورونا الشغل الشاغل لسكان العالم بسبب سلبياته التي فرضت نفسها على الحياة اليومية، لكن العديد من الرياضيين في إيطاليا وجدوا به دافعاً للتكاتف من جديد لمحاولة الحد من خطورته. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة تكاتف رياضي في إيطاليا من أجل محاربة تفشي كورونا 2:18 دقيقة تحدي المكوث في المنزل.. شعار النجوم في زمن كورونا 0:39 دقيقة أسينسيو يغضب ريال مدريد بعد تحدّ غريب مع أصدقائه 1:40 دقيقة ميسي يواصل التدريبات المنزلية والتزامه بالتعليمات 0:40 دقيقة سواريز يكشف عن موعد عودته للملاعب 0:33 دقيقة إصابة الأردني أحمد الدويري بفيروس كرورونا 0:26 دقيقة وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا 0:37 دقيقة إصابة باولو مالديني بفيروس "كوفيد_19" 0:44 دقيقة باولو ديبالا يصاب بـ"فيروس كورونا" 1:00 دقيقة لاعب سابق في ليفربول ينتقد المصري محمد صلاح !