القضاء يرفض تطبيق الإقامة الجبرية على أنييلي من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 11:05 0:58 دقيقة طالبت النيابة العامة في تورينو تطبيق الإقامة الجبرية على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية ما يعرف بتزوير مكاسب رأس المال. وأكدت التقارير الصحفية أن القاضي لم يوافق على وضع رئيس يوفنتوس في الإقامة الجبرية لعدم وجود ضرورات لذلك. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي أندريا أنييلي -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة استقبال حاشد للسيب بطل كأس الاتحاد الآسيوي 0:59 دقيقة لينيكر: لا يوجد مرشح واضح للفوز بـ" قطر 2022™" 0:41 دقيقة ميلان يطلب من حارسه مينيون العلاج في إيطاليا 0:36 دقيقة ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على لايبتسيش 0:51 دقيقة ميتروفيتش متفائل بشأن حظوظ صربيا في كأس العالم 0:42 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى لتأمين تأهله إلى ثمن النهائي 0:58 دقيقة هازار: ينبغي على المنتخب البلجيكي أن يتوج ببطولة 0:42 دقيقة مودريتش يؤكد أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له 0:36 دقيقة أكبر سفينة عائمة في العالم تستعد للتوجه لقطر 0:41 دقيقة إشبيلية يخوض مواجهة مصيرية أمام كوبنهاغن