الفقرة التحكيمية لمباراة إنتر ويوفنتوس October 6, 2019 23:42 12:01 دقيقة -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة هل يغيب ديمبيلي عن الكلاسيكو؟ 12:01 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة إنتر ويوفنتوس 2:06 دقيقة لوبيتيغي: هدف برشلونة الأول عقّد المباراة 3:07 دقيقة سانت إيتيان 1 أولمبيك ليون 0 2:28 دقيقة فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة وعدم إشراك غريزمان 2:02 دقيقة فيدال يتحدث عن الفوز ويوجه رسالة لجماهير برشلونة 4:57 دقيقة يوفنتوس يحسم "ديربي إيطاليا" ويخطف الصدارة من انتر 5:33 دقيقة البلوغرانا يحسم موقعة إشبيلية ويصبح ثانياً 1:13 دقيقة هدف سواريز يسرق الأنظار في مباراة برشلونة وإشبيلية 2:26 دقيقة نابولي يتعثر في تورينو