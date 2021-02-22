البرتغالي الفذ سجل ثنائية بالرأس في الشوط الأول 38، 45+1. وفي الشوط الثاني أضاف الأميركي وستون مكيني الثالث 66.

وصار رصيد السيدة العجوز 45 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد كروتوني عند النقطة 12 في المركز العشرين والأخير.

وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو ثنائية بالرأس في الدوري الإيطالي.

وكروتوني هو الفريق رقم 78 الذي يسجل في مرماه كريستيانو في الدوريات الخمس الكبرى، فقط إبراهيموفيتش (79) سجل ضد المزيد من الفرق منذ عام 2000.

ورفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفاً في الدوري هذا الموسم فانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد من مهاجم إنتر ميلان الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وهو الهدف الـ25 لرونالدو في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وهو الفوز الأول ليوفنتوس في مبارياته الأربع الاخيرة حيث تعادل مع ضيفه إنتر ميلان 0-0 في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، وخسر أمام مضيفه نابولي 0-1 في الدوري المحلي، وأمام مضيفه بورتو البرتغالي 2-1في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يخوض يوفنتوس مباراتين سهلتين نسبياً في المرحلتين المقبلتين ضد مضيفه هيلاس فيرونا ثم ضيفه سبيتسيا قبل ان يحل ضيفا على لاتسيو السادس في قمة المرحلة السادسة والعشرين، ومن بعدها يستضيف بورتو.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب قطبي دفاعه ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني والكولومبي خوان كوادرادو وصانع العابه الارجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، وأشرك مدربه أندريا بيرلو الحارس المخضرم جانلويجي بوفون أساسيا على حساب البولندي فويتشخ تشيشني.

أفضل هداف أميركي في تاريخ الـ"سيري أ"

ووجد يوفنتوس صعوبة في فك التكتل الدفاعي لضيفه صاحب المركز الأخير، فندرت فرصه على الرغم من سيطرته الميدانية وكانت أبرزها تمريرة عرضية من فيديريكو كييزا أمام المرمى تابعها رونالدو بيسراه من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (27).

وكاد المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت يفعلها بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (32).

وحرمت العارضة الويلزي أرون رامسي من افتتاح التسجيل عندما ردت كرته الرأسية بمساعدة من الحارس أليكس كورداز قبل أن يشتتها الدفاع الى ركنية لم تثمر (37).

ونجح رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من البرازيلي اليكس ساندرو تابعها من مسافة قريبة على يمين الحارس كورداز (38).

وأضاف رونالدو الهدف الثاني من هجمة منسقة حرمه الحارس كورداز في الوهلة الاولى من هز شباكه عندما تصدى لتسديدته القوية بيمناه من خارج المنطقة قبل أن تتهيأ امام رامسي الذي رفعها داخل المنطقة فطار لها الدولي البرتغالي برأسه وأسكنها على يسار الحارس (45+1).

وكان رونالدو قريبا من الهاتريك عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من فيديريكو كييزا داخل المنطقة فسددها بيمناه بجوار المرمى المشرع أمامه (90+3).

وعزز ماكيني تقدم يوفنتوس بالهدف الثالث عندما استغل كرة رأسية لدي ليخت ارتطمت باحد المدافعين اثر ركلة ركنية فسددها من مسافة قريبة قوية داخل المرمى (66).

وهو الهدف الرابع لماكيني في الدوري منذ انتقاله الصيف الماضي الى صفوف يوفنتوس قادما من شالكه على سبيل الاعارة، فبات أفضل هداف أميركي في تاريخ الكالشيو متفوقاً بفارق هدف واحد على مواطنه مايكل برادلي الذي سجل هدفاً مع كييفو فيرونا وهدفين مع روما خلال فترة احترافه في ايطاليا في الفترة بين 2011 و2014.