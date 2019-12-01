الدوري الإيطالي: ملخص مباراة فيرونا وروما من قبل beIN SPORTS December 1, 2019 21:04 3:57 دقيقة الملخصات فيرونا روما الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة فيرونا 1 روما 3 4:18 دقيقة ميسي يقود برشلونة لحسم القمة أمام أتلتيكو مدريد 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:11 دقيقة تعادل مخيب ليونايتد على أرضه 3:35 دقيقة إشبيليه يواصل نتائجه الجيدة 3:22 دقيقة بارما 0-1 ميلان 3:22 دقيقة إنتر يستغلّ تعثر يوفنتوس ويتصدّر 4:26 دقيقة أوباميانغ ينقذ أرسنال "ليونغبرغ" من الخسارة 4:58 دقيقة يوفنتوس يتعثر أمام ساسوولو ويمنح إنتر الصدارة 1:28 دقيقة فيديو - هل بات بوفون عبئاً على يوفنتوس؟