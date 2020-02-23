حقق روما فوزاً كبيرا على ضيفه ليتشي برباعية نظيفة الأحد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

إذا اكرم روما وفادة ليتشي على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية وهزمه برباعية نظيفة حملت تواقيع التركي شنكيز اوندر (13) والارميني هنريك مخيتاريان (37) والبوسني ادين دزيكو (69) والصربي الكسندر كولاروف (80).

وبقي روما خامسا مع 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن اتالانتا اخر المتأهلين الى دوري ابطال اوروبا.



اشكال بين جماهير ليتشي وباري

وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع اشكالات على طريق سريع في جنوب إيطاليا، بين مشجعي نادي باري (درجة ثالثة) ومشجعين لليتشي كانوا في طريقهم لحضور المباراة ضد روما.

وذكرت صحيفة "كوتيديانو دي بوليا" المحلية ان الحافلات التي كانت تقل أنصار ليتشي إلى روما تعرضت لهجوم من مشجعي باري الذين ألقوا المسامير على الطريق، ما أرغم الحافلات على التوقف قبل ان تتعرض لهجوم أدى الى وقوع العديد من الإصابات.

ونشرت الصحيفة صورا تظهر حافلة صغيرة واحدة على الأقل تحترق، دون إعطاء مزيد من المعلومات حول عدد الاصابات ومدى خطورتها.

وأعرب باري في بيان عن تضامنه مع ليتشي وجماهيره، معتبرا ان "هذه الحوادث لا علاقة لها بالقيم التي طالما دعمها وروج له النادي الأبيض والأحمر ومدينة باري".



