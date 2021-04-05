الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 من قبل beIN SPORTS April 5, 2021 13:20 لقد شهد الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. AFP الدوري الإيطالي أفضل الأهداف السابق إنتر يعود بالفوز من أرض بولوني اقرأ التالي -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون 3:24 دقيقة برأسية رائعة من أكونيا ...أتليتكو يسقط في الأندلس 0:33 دقيقة هوركاش يتوج أسبوعاُ رائعاً بإحرازه لقب ميامي 2:20 دقيقة ديربي تونسي سلبي في الكونفدرالية 2:26 دقيقة الرجاء يغلب بيراميدز ويؤمن صدارة المجموعة 1:28 دقيقة خروج فعودة ثم توضيح.. العنصرية تضرب مباراة فالنسيا 0:36 دقيقة كوارتارارو يفوز بجائزة الدوحة الكبرى 2:19 دقيقة نهضة بركان يخرج بنقطة أمام شبيبة القبائل 0:49 دقيقة توتنهام يتعثر وتألق تريزيغيه يقود أستون فيلا للفوز 3:12 دقيقة قمّة منتظرة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد