الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 March 22, 2021 22:23 3:11 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الملخصات الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 3:34 دقيقة عشق من نوع خاص لفريق فلامينغو 0:41 دقيقة تقارير تؤكد قرب ألونسو من مونشنغلادباخ 2:36 دقيقة صراع قوي ومثير على لقب الـ"ليغا" 0:43 دقيقة فاران يشير إلى ضرورة تقديم أداء جيد 0:37 دقيقة إقالة نيستا من تدريب فروزينوني 2:47 دقيقة حظر الجماهير الأجنبية يوجه ضربة للسياحة اليابانية