الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 من قبل beIN SPORTS February 8, 2021 16:36 3:31 دقيقة لقد شهد الأسبوع الواحد والعشرون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:31 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 0:36 دقيقة أتلتيكو يلغي تدريبه بعد الاشتباه بحالتي كورونا 0:39 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يدعو للحد من العنصرية 0:33 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ثاني أدوار أستراليا 1:11 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الشناوي ونوير 0:31 دقيقة هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس لعام واحد 1:52 دقيقة الأهلي يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي 1:28 دقيقة نوير: مواجهة الأهلي لن تكون سهلة 0:27 دقيقة هاليب تتقدم بقوة في بطولة أستراليا المفتوحة