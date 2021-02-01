الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 من قبل beIN SPORTS February 1, 2021 13:50 3:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع العشرون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بالميدان والأرقام ...كان رد ميسي 0:35 دقيقة غينيا تضرب موعداً مع مالي في نصف النهائي 3:58 دقيقة برشلونة يفوز على بلباو وميسي يكتب التاريخ 3:50 دقيقة توتنهام يواصل التراجع ويخسر من برايتون 2:54 دقيقة صلاح لـbeIN SPORTS: "هدفنا الفوز بلقب الدوري" 0:45 دقيقة المنتخب الدنماركي يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم 4:11 دقيقة صلاح يعود للتسجيل ويقود ليفربول لتخطي عقبة وست هام 2:24 دقيقة أتلتيكو "الأفضل في الليغا" يواصل عروضه المميزة 3:43 دقيقة المغرب يتجاوز زامبيا بسهولة ويصعد إلى نصف النهائي 5:07 دقيقة لوريان يصعق سان جيرمان