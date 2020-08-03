الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 من قبل beIN SPORTS August 3, 2020 13:39 2:46 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:24 دقيقة أوكاكا يقود أودينيزي للفوز على ساسوولو 0:22 دقيقة تعادل إيجابي بين بولونيا وتورينو 1:07 دقيقة ليلة حزينة لفريق ليتشي 0:44 دقيقة جنوى ينجو من الهبوط 1:40 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 1:24 دقيقة فيورنتينا يختتم الموسم بالفوز على سبال 2:41 دقيقة إدارة أرسنال تحاول تجديد عقد أوباميانغ 0:29 دقيقة كونتي يوجه انتقادات كبيرة لإدارة إنتر 0:41 دقيقة إنسيني قد يغيب عن نابولي في مواجهة برشلونة