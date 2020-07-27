الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 من قبل beIN SPORTS July 27, 2020 17:58 3:05 دقيقة لقد شهد الأسبوع السادس والثلاثون من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة احتفال "غير عادي" داخل غرف ملابس أستون فيلا 1:46 دقيقة ساري: "حلم راودني منذ الطفولة" 1:01 دقيقة إلتشي بدلاً من فوينلابرادا في ملحق الصعود 0:19 دقيقة صورة رونالدو وساري لها دلالات كثيرة 1:39 دقيقة بونوتشي يقرُّ بصعوبة الظفر بلقب الدوري هذا الموسم 4:34 دقيقة رونالدو يتألق ويوفنتوس يتوّج باللقب مجدداً 4:20 دقيقة روما يتجاوز عقبة فيورنتينا 3:40 دقيقة "هاتريك" إيموبيلي يساهم في دك شباك فيرونا بخماسية 3:54 دقيقة أيوه يمنح سوانسي سيتي الأفضلية على برينتفورد 1:00 دقيقة المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً"