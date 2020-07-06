الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 من قبل beIN SPORTS July 6, 2020 22:04 3:46 دقيقة لقد شهد الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي تسجيل عدد كبير من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:29 دقيقة غوميز: "لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة" 0:42 دقيقة هامبورغ يعيّن مدرباً جديداً 0:40 دقيقة بارتوميو: ميسي يريد الاعتزال في برشلونة 0:34 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو 0:43 دقيقة WNBA - إصابة سبع لاعبات بفيروس كورونا 0:46 دقيقة ريبيري يفتح باب الشك بشأن مستقبله في إيطاليا