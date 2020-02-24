الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 25 February 24, 2020 14:26 3:30 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 5:51 دقيقة مباراة الأهلي والزمالك ...آخر التطورات 3:30 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:38 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:52 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 0:35 دقيقة نافارو تتخطى زهانغ وتتقدم في بطولة قطر توتال 11:31 دقيقة موجز الأخبار 5:42 دقيقة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعقد اجتماعاً طارئاً 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:27 دقيقة فيروس كورنا يرجئ انطلاق الدوري الكوري الجنوبي 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة