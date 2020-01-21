الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 20 من قبل beIN SPORTS January 21, 2020 11:19 3:01 دقيقة لقد شهد الأسبوع الـ20 من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:35 دقيقة قرعة تصفيات أفريقيا إلى نهائيات مونديال قطر 2022 0:33 دقيقة لوريس يعود للتدريبات 0:30 دقيقة هل يعود نبيل بن طالب إلى الدوري الإنكليزي الممتاز؟ 0:36 دقيقة روي فاريا يستقيل من تدريب الدحيل لأسباب شخصية 1:04 دقيقة حدود إبهار الكرة لن يتوقف عند الهدف الذي صنعه بيكر 1:31 دقيقة فوز البحرين وقطر وخسارة السعودية في بطولة آسيا 0:35 دقيقة عثمان ديمبلي في طريقه للتعافي 0:38 دقيقة مواجهتان قويتان في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية