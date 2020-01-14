الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS January 14, 2020 10:26 3:01 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:01 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:36 دقيقة تقارير تؤكد غياب راموس عن ريال مدريد للإصابة 0:31 دقيقة ميلان يتعاقد مع كيير على سبيل الإعارة 0:37 دقيقة الإصابة تبعد دوناروما عن ميلان 0:31 دقيقة ماركينيوس يمدد عقده مع سان جيرمان حتى 2024 0:27 دقيقة الوداد البيضاوي ينفصل عن مدربه الصربي زوران 3:44 دقيقة آخر أخبار إقالة فالفيردي المرتقبة 1:37 دقيقة سيرادوري يهدي المرحلة الثامنة للراحل غونسالفيش 0:52 دقيقة يوفنتوس يخسر جهود التركي ديميرال لفترة طويلة