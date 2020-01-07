الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18 من قبل beIN SPORTS January 7, 2020 11:39 3:11 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:06 دقيقة كونتي يحقق انتصاره المئة كمدرب في الدوري الإيطالي 2:56 دقيقة غاتوزو: خسرنا أمام فريق كبير 3:30 دقيقة أرسنال إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنكليزي 3:48 دقيقة إنتر يعود من نابولي مظفراً ويتساوى مع يوفنتوس 0:57 دقيقة السد يقسو على العربي بمهرجان تهديفي 0:29 دقيقة قطر إكسون موبيل: فيرداسكو إلى الدور الثاني 0:29 دقيقة بوبليك يبلغ الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل 0:44 دقيقة لا دلائل بشأن إساءات عنصرية في حق روديغر