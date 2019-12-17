الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 16 من قبل beIN SPORTS December 17, 2019 10:42 3:51 دقيقة لقد شهد الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 12:24 دقيقة زيدان قبل الكلاسيكو...سعيد وهادئ ولا يقلقه شيء 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 16 4:26 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:30 دقيقة مباراة ليفربول ومونتيري - التغطية الخاصة 3:19 دقيقة لاتسيو ينتزع فوزا قاتلاً من كالياري 4:29 دقيقة دوري أبطال أوروبا !! هل سأنجو من العقاب ؟ 13:45 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلامنغو قبل مواجهة الهلال 3:42 دقيقة المتطوعون يخطفون الأضواء في الموندياليتو 11:40 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للهلال قبل مواجهة فلامنغو 2:20 دقيقة بوتراغينيو يتوقع مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي