الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 November 5, 2019 12:14 3:19 دقيقة لقد شهد الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 6:57 دقيقة لماذا رفض المخرج إعادة اللقطة ؟ هنا السبب ! 0:29 دقيقة غوميز خضع لعملية جراحية لمعالجة كسر في الكاحل 0:35 دقيقة أغيري يتولى مسؤولية تدريب ليغانيس 2:16 دقيقة العهد اللبناني يحرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي 0:34 دقيقة صراع الصدارة يحتدم بين تشيلسي وأياكس 0:49 دقيقة موعد وكيفية مشاهدة مباراة دورتموند وإنتر ميلان 1:21 دقيقة بوكا جونيورز يكتسح آرسنال في الدوري الأرجنتيني 3:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة