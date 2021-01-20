وبكّر أودينيزي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الأولى عبر لاعب وسطه الأرجنتيني روبرتو بيريرا، وأدرك أتالانتا التعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة مهاجمه الدولي الكولومبي لويس موريال.

ورفع موريال رصيده إلى 11 هدفا في الدوري المحلي هذا الموسم.

وهو التعادل الثاني على التوالي لأتالانتا بعد الأول أمام ضيفه جنوى سلبا الأحد الماضي، فأهدر فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث واكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن يوفنتوس الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ضيفه نابولي.

في المقابل، واصل أودينيزي نتائجه المخيبة وسقط في فخ التعادل للمرة الرابعة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يحقق خلالها أي فوز، فعزز موقعه في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.