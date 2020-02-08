

وكان روما افتتح المرحلة الجمعة بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-3 ليتوقف رصيده عند 39 نقطة مقابل 42 لأتالانتا علما بأن الفريقين سيلتقيان في الجولة المقبلة على أرض الأخير.

وتأتي النتيجة الرائعة لأتالانتا صاحب أقوى هجوم في الدوري هذا العام (61 هدفا في 23 مباراة) قبل 10 أيام من مواجهته لفالنسيا الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بواسطة فيديريكو كييزا (32)، لكن أتالانتا رد بثنائية في الشوط الثاني عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا (48) والأوكراني روسلان مالينوفسكيي (72).

وقال مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني "إنها ثلاث نقاط في غاية الأهمية بالنسبة إلينا. لم نفز هنا منذ 27 عاما وكنا نواجه فريقا قويا".

أما زاباتا صاحب أحد الهدفين فقال "يتعين علينا أن نستغل الصعوبات التي يواجهها روما في مباراتنا المقبلة لنوسع الفارق عنه. إذا نجحنا، فإن ذلك سيعطينا دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة فالنسيا قاريا".

في المقابل، استهل مورينو لونغو عهده مدربا لتورينو بالخسارة على ملعبه أمام سمبدوريا 1-3 ليتلقى فريقه هزيمته الرابعة تواليا.

وكان مورينو حل بدلا من والتر ماتزاري في الرابع من الشهر الحالي.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لسيموني فيردي (55)، لكن رد سمبدوريا كان قاسيا بتسجيله ثلاثة أهداف في مدى تسع دقائق بواسطة الأوروغوياني غاستون راميريز بركلة حرة مباشرة رائعة (70)، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الثاني بعدها بخمس دقائق مانحا التقدم لفريقه، ثم يسجل المخضرم فابيو كوالياريلا ركلة جزاء بعد اعاقته داخل المنطقة من قبل لاعب تورينو أرمادنو إيتزو الذي طرد على إثر ذلك (79).





