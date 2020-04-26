وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد إنه اعتباراً من الرابع من أيار/مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة إلى الرياضات الجماعية، فان "الضوء الأخضر" أعطي اعتباراً من 18 ايار/مايو.

ولم يتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد.

وكانت السلطات الكروية في البلاد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من آب/أغسطس من أجل ذلك.

.وبحسب استفتاء اجرته وكالة "اي جي أي"، فان اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد حيث تعتبر ايطاليا من الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي حصد قرابة 27 الف شخص.

وأعلنت إيطاليا في التاسع من آذار/مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي في البلاد التي أصبحت من الأكثر تأثراً عالمياً بوباء "كوفيد-19"، وذلك ضمن إجراءات إقفال واسعة النطاق من أجل الحد من تفشيه. ويتوقع ان تبدأ السلطات مطلع أيار/مايو المقبل، بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه الإجراءات.

