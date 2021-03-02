ولم يحضرْ تورينو إلى ملعب الأولمبيكو بروما لخوضِ مواجهته ضد لاتسيو بعد أن منعت السلطاتُ الصحية الفريقَ من السفر بسبب دخول عددٍ من لاعبي التورو في حجر صحي. في المقابل رفضت رابطة ُ الدوري الإيطالي تأجيل المباراة. ومن المتوقع أن تُقررَ خسارة ُ تورينو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

