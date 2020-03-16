الجمعية الإيطالية للاعبي كرة القدم تطالب بعدم العودة للتدريبات بسبب وباء كورونا March 16, 2020 22:24 2:07 دقيقة طلبت الجمعية الايطالية للاعبي كرة القدم من الأندية عدم العودة إلى التدريبات في الوقت الراهن على خلفية إصابة أحد عشر لاعبا بدوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة مطالب بعدم عودة الأندية الإيطالية للتدريبات 2:09 دقيقة اجتماع مرتقب لبحث مصير بطولات القارة العجوز 0:31 دقيقة تأجيل مباريات كرة القدم وإيقاف نشاط السلة في تونس 1:58 دقيقة مصادر beIN SPORTS: "كاف" يقرر تأجيل الـ"شان" 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:32 دقيقة مالك هوفنهايم قد يتحول إلى بطل قومي بل كوني 1:59 دقيقة جدل كبير حول كيفية إنهاء الموسم الحالي في إنكلترا 0:31 دقيقة برونو فرنانديز لاعب الشهر في الدوري الممتاز 4:20 دقيقة الدوري الألماني: تعليق المباريات حتى 2 أبريل 6:44 دقيقة الدوري التركي يتواصل وسط جدل كبير