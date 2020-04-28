الجدل يتواصل حول عودة الحياة للدوري الإيطالي April 29, 2020 00:03 2:11 دقيقة هل سيعود الكالتشو أم لا؟ متى سيحصل ذلك؟ أو بالأحرى متى سيتخذ قرار إلغاء الموسم؟ ما هي السبل التي يمكن أن تجعل الأندية تتفادى هذا المصير؟ أسئلة لا تنتهي في إيطاليا. يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة يويفا يضع مهلة للاتحادات الوطنية لتحديد خطط العودة 2:11 دقيقة الجدل يتواصل حول عودة الحياة للدوري الإيطالي 0:36 دقيقة الخليفي: "سان جيرمان مستعد للعب خارج فرنسا" 0:43 دقيقة استئناف التمارين في إسبانيا في الرابع من مايو 2:08 دقيقة استئناف الدوري الفرنسي غير ممكن قبل أيلول/سبتمبر 0:40 دقيقة الاتحاد الأميركي يطلق مسابقاته الوطنية في نوفمبر 3:20 دقيقة لقاء خاص مع رئيس الاتحاد الإفريقي للركبي 2:08 دقيقة الأندية الفرنسية تعدّ العدّة لاستئناف التدريبات 0:29 دقيقة أياكس يبحث حلولا لمساعدة الأندية الصغيرة في هولندا 2:03 دقيقة جدل في إيطاليا بشأن موعد العودة للتدريبات