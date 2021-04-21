ورفع إنتر رصيده إلى 76 نقطة مقابل 66 لميلان الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام ساسولو،.

فوجىء المتصدر بهدف التقدم لسبيتسيا عن طريق البرازيلي دييغو فارياس يتحمل مسؤوليته حارس إنتر السلوفيني سمير هندانوفيتش بعد مرور 12 دقيقة.

وللمفارقة كانت هذه التسديدة الوحيدة لسبيتسيا طوال المباراة بين الخشبات الثلاث.

ونجح الكرواتي إيفان بيريتشيتش في إدراك التعادل لإنتر مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي (39).

وفرض إنتر سيطرته المطلقة على مجريات اللعب في الشوط الثاني أملاً في حصد نقاط المباراة الثلاث لكن مهاجميه أضاعوا الفرصة تلو الأخرى لا سيما عن طريق بيرتيشيتش (65) وهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (68) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي سدد في القائم (80)، ثم ألغى الحكم هدفين لانتر في الدقائق الخمس الأخيرة بداعي التسلل.