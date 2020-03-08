وستكون مباراة يوفنتوس وإنتر اختباراً جديداً لمدى تأثر لاعبي الفريقين بإيقاف المباريات وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا الذي أثر على الدوري الإيطالي.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة إضافة لتغطيتنا الحيّة للقاء.

مباراة يوفنتوس وإنتر - مباشر



مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ المنافسة الكبيرة بين الفريقين إذ يتقدم يوفنتوس على ضيفه بفارق ست نقاط مع لعبه مباراة أكثر.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس وإنتر يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 4 باللغة العربية.

البث المباشر لمباراة يوفنتوس اليوم عبر الإنترنت



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