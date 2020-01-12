ستكون مباراة يوفنتوس وروما اختباراً جديداً لمدى تركيز لاعبي الفريقين في النصف الثاني من الموسم إذ تعثر روما أمام تورينو 2-0 الأحد وفاز حامل اللقب على كالياري 4-0 الإثنين.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما على أرض الأخير في بث مباشر يمكنه متابعة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وتقاريرنا خلال وبعد المباراة.

مباراة يوفنتوس وروما اليوم - مباشر



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