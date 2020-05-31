الاتحاد الإيطالي يملك خططاً بديلة في حال التوقف مجدداً من قبل beIN SPORTS May 31, 2020 13:07 2:15 دقيقة اعتبر رئيس الاتحاد الإيطالي غابريـيلي غرافينا أن ما حدث هو انتصار للكرة الايطالية وأن الاتحاد يملك خططاً بديلة في حالة توقف الدوري مجدداً. -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة لاعب شالكه يلفت الأنظار بشارة "العدالة لجورج" 0:45 دقيقة مانشستر سيتي يستهل تدريباته الجماعية 3:28 دقيقة غضب مستمر في أميركا بعد مقتل جورج فلويد 2:15 دقيقة الاتحاد الإيطالي يملك خططا في حال التوقف مجدداً 1:02 دقيقة إشبيلية يواصل الاستعداد لديربي الأندلس 0:42 دقيقة فليك يكشف سبب تبديل لوكاس هيرناديز 4:32 دقيقة "ليفا" يكمل السلسلة: فرق البوندسليغا تحت رحمته 0:39 دقيقة خبر ممتاز لمصلحة الدوري الإنكليزي 31:51 دقيقة لقاء خاص مع عدنان حمد 0:56 دقيقة رسمياً استئناف منافسات الدوري التونسي في 2 أغسطس