الاتحاد الإيطالي يتجه إلى إيقاف كافة المسابقات المحلية حتى الثالث من أبريل المقبل March 9, 2020 14:23 0:30 دقيقة يتجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى إيقاف كافة المسابقات المحلية حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ضرب إيطاليا بقوة مؤخراً. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الاتحاد الإيطالي يتجه إلى إيقاف كافة المسابقات 3:15 دقيقة مهاجمان استثنائيان ارلينغ هالاند وماركوس تورام 0:30 دقيقة مباراة لايبزيغ وتوتنهام - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة فيفا يؤجل التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند دون جمهور 0:50 دقيقة كينن وسفيتولينا بين الخمس الأوليات 0:43 دقيقة سفيتولينا تحرز أول ألقابها منذ أكتوبر 2018 0:47 دقيقة إلغاء دورة إنديان ويلز بسبب المخاوف من كورونا 3:06 دقيقة حوار تحت ظروف خاصة مع كونتي بسبب كورونا