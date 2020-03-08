ودعا الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد لجانه إلى اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء المقبل بعدما ازدادت الضغوط عليه في الساعات الفائتة.

وكان وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا قد طالب بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد.

وكذلك حثّ رئيس نقابة اللاعبين الإيطاليين داميانو توماسي على إيقاف الدوري الإيطالي عبر تغريدةٍ نشرها في حسابه على تويتر، قائلاً: "دعونا نوقف الدوري، هل نريدُ شيئاً بعد؟ أوقفوا كرة القدم ... وأرفقَ تغريدته بهاشتاغ (الصحة تأتي أولاً)".