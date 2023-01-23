الإدارة الجديدة ليوفنتوس تفكر بإنهاء علاقتها مع أليغري من قبل beIN SPORTS January 23, 2023 21:44 2:27 دقيقة أكدت مصادر مقربة من نادي يوفنتوس لـ beINSPORTS أن الإدارة الجديدة لنادي عائلة أنييلي بدأت تفكر بشكل فعلي في البحث عن حلول لإنهاء علاقتها بالمدرب ماسيميليانو أليغري. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 5:07 دقيقة باريس سان جيرمان يمطر مرمى بايي دو كاسيل بسباعية 3:46 دقيقة مدغشقر إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2:27 دقيقة الإدارة الجديدة ليوفي تفكر بإنهاء علاقتها بأليغري 2:18 دقيقة إيفرتون يقيل فرانك لامبارد 0:44 دقيقة المنتخب القطري ينهي مشواره بالخسارة أمام الأرجنتين 0:54 دقيقة أسينسيو لم يحسم بعد أمر بقائه مع ريال مدريد 0:42 دقيقة تشلسي يعتزم التعاقد مجدداً مع فيرنانديز 0:44 دقيقة السد يحسم ديربي الكرة القطرية بالفوز على العربي 0:34 دقيقة الدحيل يهزم الشمال ويرتقي للصدارة 0:39 دقيقة كومان خلال تقديمه مدرباً لهولندا: لن أكون فان خال