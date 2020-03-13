وعقدت تمثيلية هذه الأندية اجتماعاً مع رابطة دوري الـ"Serie A" عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،أكدت فيه أنها لن تنهي الدوري بشكل نهائي أو تلجأ إلى حلول أخرى لإنهاء منافسات الموسم، مشيرة إلى إمكانية لعب المباريات المتبقية حتى في شهر يونيو المقبل.

