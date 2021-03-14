وتمكن اليوم الأحد ابن جزيرة ماديرا من تسجيل "هاتريك" في شباك كالياري ليصل إلى 770 هدفاً في مسيرته الاحترافية متجاوزاً بيليه الذي سجل 767 هدفاً (757 هدفاً بحسب المصادر الرسمية إضافة إلى 9 أهداف سجلها مع فريق ولاية ساو باولو وهدف مع منتخب البرازيل العسكري).

وكتب رونالدو عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: " كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات التي تعتبرني أفضل هداف عالمي في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك 757 هدفًا رسميًا لبيليه. على الرغم من أنني ممتن لهذا التقدير، فقد حان الوقت الآن بالنسبة لي كي أشرح سبب عدم الاعتراف بهذا السجل حتى هذه اللحظة.

إن إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد إيدسون أرانتس دي ناسيمنتو، مثل الاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني هذا كله إلى مراعاة مجموع الأهداف الـ767، واحتساب أهدافه الـ9 لفريق ولاية ساو باولو، وكذلك الهدف الذي سجله مع المنتخب البرازيلي العسكري، كأهداف رسمية. تغير العالم منذ ذلك الحين وتغيرت كرة القدم أيضًا، لكن هذا لا يعني أن بإمكاننا محو التاريخ وفقًا لمصالحنا.

اليوم، بلغت ما مجموعه 770 هدفاً في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى ستذهب مباشرة إلى بيليه. لا يوجد لاعب في العالم لم ينشأ على الاستماع إلى قصصٍ عن مبارياته وأهدافه وإنجازاته، ولست استثناءً. ولهذا السبب، أشعر بالفرح والفخر لأنني أقر بأنني الآن على رأس قائمة الهدافين في العالم، متجاوزاً بيليه، وهو شيء لم أكن لأحلم به مطلقًا عندما كنت طفلاً في ماديرا".